"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 76-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей.

Фильм-победитель рассказывает о немецкой писательнице, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила военная драма "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера.

Лучшим режиссером стал француз вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм "Рагу Додена Буффана".

Приз жюри достался картине "Опавшие листья" режиссера Аки Каурисмяки.

Лучшим актером назвали Кодзи Якусе за роль в фильме "Прекрасные дни" режиссера Вима Вендерса, награду за лучшую женскую роль получила Мэрвэ Диздар за работу в картине "О сухой траве" режиссера Нури Бильге Джейлана.

Приз за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото за фильм "Монстр" Хирокадзу Корээда.

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась ленте "Внутри оболочки желтого кокона" режиссера Тхиена Ан Фама, представленной в программе "Двухнедельник режиссеров".

В основном конкурсе фестиваля в этом году была представлена 21 картина.

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он состоялся в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае. 76-й смотр проводился с 16 по 27 мая.