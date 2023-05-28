Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Байден и Маккарти договорились о повышении госдолга, на границе Польши и Белоруссии скопилось 900 грузовиков, после обстрелов белгородского Шебекина повреждены 70 квартир

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден и спикер палаты представителей США Кевин Маккарти достигли договоренности по повышению потолка госдолга. По словам американского президента, сделка позволит избежать "катастрофического дефолта".

- Картина "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Вторая по значимости награда - Гран-при фестиваля - досталась военной драме "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера.

- Владимир Путин заявил о необходимости надежного прикрытия рубежей новых субъектов РФ. В поздравлении главы государства с Днем пограничника также говорится, что нужно обеспечить быстрое прохождение как военного, так и гражданского транспорта и грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

- В результате обстрелов белгородского Шебекина пострадали 70 квартир в 11 домах. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, только в субботу город обстреляли пять раз, один человек погиб, трое ранены.

- Около 900 грузовиков стоят в очереди на въезд из Польши в Белоруссию. Время ожидания на границе достигает 30 часов.

- "Краснодар" в меньшинстве сыграл вничью (0:0) с ЦСКА. Не определился победитель и в матче "Сочи" - "Зенит", завершившемся со счетом 1:1.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что сделка по госдолгу позволит избежать "катастрофического дефолта"

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });