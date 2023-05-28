Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Байден и Маккарти договорились о повышении госдолга, на границе Польши и Белоруссии скопилось 900 грузовиков, после обстрелов белгородского Шебекина повреждены 70 квартир

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден и спикер палаты представителей США Кевин Маккарти достигли договоренности по повышению потолка госдолга. По словам американского президента, сделка позволит избежать "катастрофического дефолта".



- Картина "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Вторая по значимости награда - Гран-при фестиваля - досталась военной драме "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера.

- Владимир Путин заявил о необходимости надежного прикрытия рубежей новых субъектов РФ. В поздравлении главы государства с Днем пограничника также говорится, что нужно обеспечить быстрое прохождение как военного, так и гражданского транспорта и грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

- В результате обстрелов белгородского Шебекина пострадали 70 квартир в 11 домах. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, только в субботу город обстреляли пять раз, один человек погиб, трое ранены.

- Около 900 грузовиков стоят в очереди на въезд из Польши в Белоруссию. Время ожидания на границе достигает 30 часов.

- "Краснодар" в меньшинстве сыграл вничью (0:0) с ЦСКА. Не определился победитель и в матче "Сочи" - "Зенит", завершившемся со счетом 1:1.