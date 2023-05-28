Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Байден заявил, что сделка по госдолгу позволит избежать "катастрофического дефолта"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что договоренность со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по потолку госдолга федерального правительства позволит избежать "катастрофического дефолта".

"Спикер Маккарти и я достигли принципиального соглашения по бюджету", - говорится в заявлении президента на сайте Белого дома.

Он отметил, что это является "важным шагом вперед, который сокращает расходы при одновременной защите важнейших программ для работающих людей и росте экономики".

По его словам, соглашение одновременно "защищает мои ключевые приоритеты и законодательные достижения демократов в конгрессе".

Сделка также "предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", сказал Байден.

Он добавил, что в течение следующего дня группы переговорщиков завершат работу над текстом проекта закона, и соглашение поступит в палату представителей и сенат.

"Я настоятельно призываю обе палаты принять соглашение немедленно", - резюмировал президент.

США Джо Байден Конгресс США госдолг дефолт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });