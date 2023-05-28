Байден заявил, что сделка по госдолгу позволит избежать "катастрофического дефолта"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что договоренность со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по потолку госдолга федерального правительства позволит избежать "катастрофического дефолта".

"Спикер Маккарти и я достигли принципиального соглашения по бюджету", - говорится в заявлении президента на сайте Белого дома.

Он отметил, что это является "важным шагом вперед, который сокращает расходы при одновременной защите важнейших программ для работающих людей и росте экономики".

По его словам, соглашение одновременно "защищает мои ключевые приоритеты и законодательные достижения демократов в конгрессе".

Сделка также "предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", сказал Байден.

Он добавил, что в течение следующего дня группы переговорщиков завершат работу над текстом проекта закона, и соглашение поступит в палату представителей и сенат.

"Я настоятельно призываю обе палаты принять соглашение немедленно", - резюмировал президент.