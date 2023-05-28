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Опрос показал рост популярности в британском обществе идеи сближения с ЕС

Опрос показал рост популярности в британском обществе идеи сближения с ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более половины жителей Великобритании выступают сейчас за более близкие отношения с ЕС, свидетельствуют данные опроса, опубликованные The Guardian в воскресенье.

Издание приводит результаты опроса, проведенного агентством Focaldata, согласно которым 53% из 10,1 тыс. опрошенных взрослых британцев высказались за более тесные отношения с ЕС, 23% респондентов заявили, что их устраивает нынешний уровень отношений с ЕС, 14% высказались за большее отдаление, и 10% затруднились с ответом.

При этом 63% опрошенных сочли, что Brexit породил больше проблем, чем решил; противоположного мнения придерживаются лишь 21% респондентов.

Опрос проводился с 20 апреля по 9 мая этого года.

"Драматическое изменение в общественном мнении зафиксировано даже в тех районах, где подавляющее большинство в 2016 году проголосовало за Brexit", - комментирует итоги опроса The Guardian.

Как отмечает издание, "очевидным стало увеличение ущерба, нанесенного британской экономике и торговле из-за торговых барьеров, установленных в период после Brexit, усилился бюрократический фактор, увеличились цены, как для экспортеров, так и для импортеров".

"Во все более враждебном мире наши экономические и политические интересы совпадают с интересами наших ближайших соседей и союзников, и значительная часть респондентов теперь осознает это", - сообщил в свою очередь бывший британский посол при ЕС и в США Ким Даррок.

Как отметила исполнительный директор организации "Лучшее для Британии" (Best for Britain) Наоми Смит, "лишь за несколько лет общественное мнение в Великобритании изменилось с позиций "за Brexit" на противоположные - теперь британцы выступают за более тесные отношения с ЕС".

Великобритания ЕС Brexit
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