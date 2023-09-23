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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Противники Brexit вышли на марш в Лондоне

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Шествие в поддержку возращения Великобритании в ЕС проходит в субботу в Лондоне.

"Более тысячи человек с транспарантами в голубых и желтых цветах (цвета ЕС) вышли на центральные улицы британской столицы в рамках Марша за воссоединение", - сообщает The Independent.

На транспарантах у участников шествия надписи: "Воссоединимся!", "Brexit угробил Великобританию", "Brexit - в мусорную корзину, вы знаете - это мусор".

Это уже вторая такая акция в этом году, первая, по утверждению издания, привлекала меньше народа.

Основанием для выхода Великобритании (Brexit) из состава ЕС, в котором страна находилась с 1973 года, стал результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали этот шаг. Членство Великобритании в ЕС было прекращено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года по центральноевропейскому времени. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, притом до конца 2020 года оставаясь частью единого экономического пространства.

Лондон Великобритания Brexit ЕС
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