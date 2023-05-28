Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что одержал победу на выборах главы государства.

"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.

Он поблагодарил всех граждан Турции, отдавших голос за него. Также он сообщил, что его начали поздравлять мировые лидеры, в частности - президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Эрдогана одним из первых с переизбранием поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани также поздравил его, пожелав успеха в ходе нового президентского срока.

По результатам обработки более 98,8% бюллетеней Эрдоган получает 52,1% голосов. Его оппонент, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу набирает 47,9% голосов.