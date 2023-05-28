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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что произошло за день: воскресенье, 28 мая

Эрдоган объявил себя победителем выборов в Турции, в Белгородской области сообщили о новых обстрелах, сборная Латвия завоевала бронзу ЧМ по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем второго тура президентских выборов в Турции. По итогам подсчета 98,6% бюллетеней он набрал 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91%.

- Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. Кроме того, дрон атаковал зернохранилище в селе Муром.

- Дрон упал в Красноармейском районе Краснодарского края на территории ООО "Кубрис". Никто не пострадал.

- Умер советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков. Ему было 89 лет.

- Сборная Латвии победила США и впервые завоевала бронзу ЧМ по хоккею. Победитель определился в овертайме.

- Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Монако "Формулы-1". Вторым стал испанец Фернандо Алонсо (Aston Martin), третьим – француз Эстебан Окон (Alpine).

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