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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Лавров прибыл с визитом в Кению

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Кению, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, в понедельник в Найроби глава российского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об усилении взаимодействия между Россией и Африкой на двусторонней и многосторонней основах. По его словам, развитие сотрудничества с Африканским континентом является одним из приоритетов России.

Сергей Лавров Кения Россия
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