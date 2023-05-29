Лавров прибыл с визитом в Кению
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Кению, передает корреспондент "Интерфакса".
Как ожидается, в понедельник в Найроби глава российского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об усилении взаимодействия между Россией и Африкой на двусторонней и многосторонней основах. По его словам, развитие сотрудничества с Африканским континентом является одним из приоритетов России.