Слуцкий: Мы нацелены на развитие стратегического партнерства со странами африканского континента

Глава комитета Госдумы по международным делам рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с африканскими государствами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью "Интерфаксу" заявил об усилении взаимодействия между РФ и Африкой на двусторонней и многосторонней основах, а также о готовности парламентариев, если потребуется, подключиться к работе в рамках африканской мирной инициативы.

- Леонид Эдуардович, с учётом последних событий, и наблюдая и даже освещая ряд мероприятий с участием представителей стран Африки можно ли говорить, что этот континент - в приоритете у Российской Федерации?

- Развитие сотрудничества с Африканским континентом, безусловно, является одним из приоритетов. Задачи по наращиванию многоформатных связей с Африкой выделены в отдельное положение Концепции внешней политики России. Там совершенно ясно и четко декларируется намерение способствовать дальнейшему становлению континента в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, а также усиливать российско-африканское взаимодействие в различных сферах на двусторонней и многосторонней основе, в первую очередь в рамках Африканского союза, Форума партнерства Россия – Африка.

Напомню слова президента России Владимира Путина из его выступления в марте этого года на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире" о готовности нашей страны совместно с африканскими государствами "формировать глобальную повестку, сообща работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений, совершенствовать механизмы взаимовыгодного экономического сотрудничества". Из этого, думаю, и стоит исходить.

- По каким направлениям, прежде всего, идёт взаимодействие? Политика? Экономика? Когда можно будет говорить об ощутимых результатах?

- Политика, экономика, культура, военно-техническое сотрудничество, инвестиции, полноформатное расширение гуманитарных связей. Мы нацелены на развитие стратегического партнерства со странами африканского континента. О результатах, думаю, можно говорить в обозримой перспективе. Первый российско-африканский саммит, прошедший в октябре 2019 года в Сочи, был весьма эффективным и позволил значительно активизировать деловое взаимодействие, обмены в культурной и гуманитарной сферах. Предстоит Второй саммит Россия-Африка в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ждем конструктивных итогов.

- Африканская мирная инициатива. Оцените, пожалуйста, ее значимость и перспективы. Ожидаются ли контакты по данной повестке на уровне парламентов?

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, как вы знаете, выступил с инициативой направить мирную миссию в Россию и на Украину. В настоящее время эта идея изучается, Москва уже выразила готовность принять делегацию группы африканских государств. Точные сроки уточняются.

Хотел бы обратить внимание - подобное предложение говорит о том, что страны Африканского континента прекрасно понимают геополитический контекст всей ситуации на Украине. И, как было уже заявлено, российская сторона открыта к любым серьезным и конструктивным инициативам. Что касается парламентского измерения - если потребуется, безусловно, готовы подключиться.