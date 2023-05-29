Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Чайки, копирующие выбор чипсов у человека, вклад в палеопаразитологию от иерусалимских туалетов и как гипоксия продлевает жизнь ускоренно стареющих мышей

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Орнитологи выяснили, что городские серебристые чайки при выборе пищи ориентируются на предпочтения людей. В полевых экспериментах на побережье британского города Брайтон орнитологи давали этим птицам выбор между синей и зеленой пачкой чипсов. При этом неподалеку сидел человек и ел чипсы из другой пачки одного из двух этих цветов. Примерно в 95 процентах случаев чайки клевали упаковку того же цвета, что и у упаковки в руках экспериментатора. Таким образом, вместо того, чтобы самостоятельно проверять, какая пища вкуснее и ценнее с энергетической точки зрения, эти птицы просто наблюдают за людьми и стараются есть то же, что едят они. Пока неясно, развился ли этот навык в городских условиях или связан со склонностью серебристых чаек к клептопаразитизму – воровству еды у других видов.

- Корейские инженеры разработали робоногу HyperLeg, имитирующую человеческую анатомию. Конструкция подвижного голеностопного сустава ноги имеет две степени свободы, что позволяет управлять положением ступни в двух направлениях. Кроме того, сама ступня имеет отклоняемый носок. При движении нога может опираться как на переднюю, так и на заднюю часть стопы, аналогично тому как это происходит у человека при ходьбе.

- В Иерусалиме обнаружили древнейшие случаи лямблиоза. От кишечных паразитов пострадали люди, больше 2600 лет назад пользовавшиеся двумя туалетами. Археологи раскопали древние туалеты, когда исследовали остатки богатой усадьбы. Следы лямблий – паразитических простейших, вызывающих лямблиоз, ученые выявили в образцах палеофекалий. По данным исследователей, полученные результаты представляют собой древнейшие в мире свидетельства заражения людей этими кишечными паразитами.

- Американские исследователи обнаружили, что жизнь с раннего возраста при значительно сниженной концентрации кислорода в воздухе на 50 процентов продлевает жизнь мышам с искусственно ускоренным старением. Такой эффект гипоксии у млекопитающих показали впервые.

- Если что-то сломалось, это нужно починить. Так подумали нейрохирурги из Швейцарии с коллегами и создали цифровой интерфейс, соединяющий спинной и головной мозг, – чтобы восстановить обмен сигналами между ними. Устройство помогло пациенту с повреждением спинного мозга лучше ходить и даже подниматься по лестнице. Точно неизвестно, смогут ли пациенты с другими травмами спинного мозга использовать устройство, поскольку проверяли его на конкретном и частичном повреждении. Однако ученые не видят каких-то серьезных помех для применения нейроинтерфейса у других пациентов.

- В Швеции нашли скалу с ранее неизвестными произведениями древнего искусства, они скрывались от глаз под мхом. На плоскости длиной около 15 м ученые обнаружили примерно 40 древних наскальных изображений. Среди находок выделяется почти двухметровое изображение лодки, на борту которой стоят три человека. Рисунки расположены на почти вертикальном скальном выступе. Тогда эта местность была берегом фьорда, и, видимо, древние авторы сделали петроглифы прямо с лодок.

- И еще о рисунках. Популярные нейросети Dalle и Midjourney отлично рисуют, но не умеют точечно редактировать изображения. Поэтому ученые создали модель для обработки изображений с удобным интерфейсом. Пользователь может отмечать мышкой разные элементы на фотографии, и они реалистично поворачиваются и меняются в размерах. Похожий подход часто используется в видеоиграх для редактирования внешности персонажа.