Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ночные кошмары у осьминогов, противоядие от бледной поганки и как бактериофаги помогают долгожителям

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Бледная поганка – самый ядовитый гриб, который практически не оставляет съевшему шансов на выживание. Она содержит несколько токсинов, самый сильный из них – альфа-аманитин из семейства аматоксинов. В поисках антидота ученые из Китая и Австралии обнаружили, что нейтрализовать ее главный токсин можно индоцианином зеленым – диагностическим красителем, применяемым в медицине уже почти 70 лет. Препарат успешно испытали на мышах, а найти его помогли полногеномный CRISPR-скрининг и виртуальное молекулярное моделирование. Эффективность индоцианина зеленого сильно зависела от времени введения: препарат желательно вводить сразу при подозрении на отравление поганками.

- У человека в кишечнике живут не только бактерии, но и вирусы бактерий, а именно бактериофаги. Между тем микробиом кишечника у долгожителей значительно отличается от микробиома молодых людей и людей средних лет составом и уровнем метаболизма. Считается, что такие изменения регулируют функцию кишечника, защищая его от инфекции. Как выяснили американские ученые, с помощью бактериофагов долгожителям удается долго сохранять здоровье кишечника: бактерии получают от этих вирусов гены, отвечающие за метаболизм серы и ее превращение в сероводород. По мнению исследователей, газ защищает слизистую оболочку кишечника от воспаления и патогенных бактерий.

- Зоологи нашли свидетельства в пользу того, что кошмары бывают и у головоногих моллюсков. Они в течение нескольких месяцев наблюдали за жившим в неволе осьминогом по имени Костелло и зафиксировали четыре случая, когда он во сне резко менял цвет, беспорядочно двигался и даже выбрасывал чернила. Исследователи предположили, что необычное поведение моллюска было связано с состоянием стресса. Возможно, он видел кошмары, в которых спасался от хищников или дрался с сородичами. Возможно, осьминогу снились события из его жизни в дикой природе. Когда этого осьминога доставили в лабораторию, три его конечности были сильно повреждены, судя по всему, в результате встречи с хищником.

- В Германии впервые нашли отпечатки ног вымерших людей. Три следа нашли в местности Шёнинген, которая известна благодаря прекрасно сохранившимся 300-тысячелетним деревянным копьям и метательным палкам. Ученые предполагают, что обнаруженные следы оставили люди гейдельбергские – один взрослый и двое детей. Рост первого оценили в 1,5 метра, второго – в 1,35 метра, а третьего – в 1,1 метра.

- В Испании тоже есть интересная находка: там обнаружили вырезанный в скале рельеф с изображениями человеческого лица, рога изобилия и фаллоса. Это весьма необычное произведение исследователи нашли в древнеримском форте Тоссаль-де-ла-Кала. По мнению археологов, возраст скального рельефа составляет около двух тысяч лет. Сам рельеф нашли случайно – его увидели после проливного дождя еще в январе 2020 года. Все это время исследователи не сообщали о находке, чтобы обеспечить ее сохранность.

- Исследователи, которые уже более 50 лет наблюдают за приматами в заповеднике Руанды, выяснили, что если гориллы потеряют родителя или столкнутся с другими неблагоприятными событиями в детстве, то с меньшей вероятностью доживут до 6 лет. Но если уж дожили, то проживут и до старости. По крайней мере детские травмы не снизят продолжительность их жизни.

- Иногда дальтоники чувствуют, что начали лучше различать цвета после приема психоделиков. Но это субъективные ощущения, а один американский ученый решил провести эксперимент на себе и регистрировал эффект с помощью теста Исихары. После однократного приема дефект цветового зрения (он плохо различал зеленый) восстановился как минимум на четыре месяца. Коллеги, с которыми он этим поделился, с его согласия описали случай в научном журнале. По мнению авторов, необходимо систематическое изучение этого феномена, чтобы подтвердить его существование, разобраться в возможных механизмах.