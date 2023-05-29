В ЕС анализируют уроки конфликта на Украине для строительства оборонного потенциала Европы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе начался анализ долгосрочных уроков, которые ЕС должен извлечь из военного конфликта на Украине, формируя свой оборонный потенциал.

"Европейцы должны понять фундаментально изменившуюся картину безопасности и новые угрозы, с которыми мы сталкиваемся не только на восточном фланге, и сделать правильные выводы относительно необходимых нам военных средств", - написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник в своем блоге.

По его словам, ясно, что возвращение в европейскую действительность военного конфликта высокой интенсивности "требует изменения мышления".

Недостаточно просто нарастить расходы на оборону, ЕС должен "прежде всего увеличивать ресурсы более скоординированным образом между государствами-членами и в согласовании с НАТО", считает главный дипломат ЕС.

Боррель отметил важность "дополнительных инвестиций в существующие или новые (военные) возможности для обеспечения систем боевого управления, позволяющих оперативно оценивать ситуацию и реагировать на нее".

Подчеркнув роль современных военных технологий, которым ЕС должен и дальше уделять приоритетное внимание, он указал на важность количественных показателей, недостаток которых проявился в военной поддержке Украины.

События на Украине научили, что "крупномасштабные затяжные операции высокой интенсивности влекут за собой чрезвычайно высокий уровень потерь техники и поэтому должны быть подкреплены большими запасами", считает Боррель.

Нынешний конфликт "еще раз продемонстрировал важность устойчивой, гибкой и эффективной логистики - от снабжения войск на фронте или оказания медицинской помощи до быстрого ремонта или модификации систем и оборудования", подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Пробелы, по его словам, выявлены в состоянии европейской оборонной промышленности.

"Откровенно говоря, сегодня нашей оборонке не хватает критической массы и способности быстро реагировать, сроки поставок затянуты, возможности наращивания производства ограничены", - отметил он.

"Для повышения надежности поставок необходимо решить проблему чрезмерной зависимости от внешних поставщиков", - напомнил Боррель об очевидном недостатке, выявленном в ходе конфликта.

Призывая к укреплению собственных возможностей Европы в оборонной области, высокий представитель ЕС не имел в виду полной автономии или обособленности. "Я по-прежнему убежден, что совместный и скоординированный подход ЕС - это лучший способ создать более эффективный, действенный и совместимый с НАТО военный потенциал", - отметил еврочиновник.

Он надеется, что начатый на прошлой неделе в Руководящем совете Европейской оборонного агентства (EDA) анализ уроков внесет вклад предстоящий позднее в этом году пересмотр Приоритетов развития оборонного потенциала ЕС.