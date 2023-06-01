НАТО планирует долгосрочную поддержку оборонного потенциала Украины

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ближайшие саммиты союзников по НАТО сфокусированы главным образом на теме наращивания военной помощи Украине, сообщил на пресс-конференции в Осло генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО планирует долгосрочную поддержку оборонного потенциала Украины

Пресс-конференция началась после неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

"На сегодняшней встрече и на саммите в Вильнюсе в следующем месяце (...) основной фокус будет на том, как сохранить и нарастить реальную военную поддержку Украине", - ответил он на вопрос журналиста о саммите по мирному урегулированию, который, по сообщению ряда СМИ, Украина хотела бы провести со своими союзниками.

Срочной и главной задачей альянса Столтенберг назвал поставки вооружений Киеву: "Украинцы просят больше, и мы мобилизуем все больше военной поддержки".

При том, что Украина уже получила беспрецедентную военную помощь стран НАТО, альянс должен делать еще больше, считает генсек союза.

"Мы работаем над многолетним пакетом поддержки с солидным финансированием. Это обеспечит Украине потенциал сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе, поможет восстановить ее сектор безопасности и обороны и обеспечит переход страны от советских доктрин, оборудования, техники и обучения к полной оперативной совместимости с НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, главы МИД стран альянса также обсудили преобразование комиссии НАТО-Украина в совет НАТО-Украина.

"Это был бы значительный шаг для создания совместного с Украиной консультативного форума для обсуждения на равных ключевых вопросов общей безопасности", - подчеркнул генсек.

Участники встречи "рассмотрели стремление Украины к членству" в НАТО. "Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми, что только союзники и Украина могут принимать решение об ее членстве", - продолжил Столтенберг, добавив, что "все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО".

Он подчеркнул необходимость "надежных механизмов, гарантирующих безопасность Украины в будущем".

"У нас состоялась хорошая дискуссия по всем этим вопросам, и я убежден, что к нашему саммиту в Вильнюсе мы придем к консенсусу", - заявил Столтенберг.

Генсек также обратил внимание на свои усилия, направленные на скорейшее завершение процесса вступления Швеции в НАТО. Он отметил, что на днях обсуждал эту проблему с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и в ближайшее время намерен посетить Турцию.

Столтенберг сообщил, что встреча в целом была посвящена подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, на котором будет принято решение о дальнейшем укреплении сдерживания и обороны альянса. Будут согласованы новые обязательства по инвестициям в оборону при условии, что 2% от ВВП станут расцениваться в качестве "абсолютного минимума". Лидеры стран НАТО рассмотрят, как углубить отношения организации с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.