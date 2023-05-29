В МИД Армении обвинили Алиева в угрозах геноцидом населению Нагорного Карабаха

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана не дает Баку право на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха, заявили в МИД Армении.

"Признание территориальной целостности Азербайджана не может трактоваться как право на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха. Республика Армения обращает внимание международного сообщества на то, что президент Азербайджана своим заявлением подготавливает почву для очередной агрессии против населения Нагорного Карабаха и лишения его права право жить свободно, безопасно и достойно на своей родине", - говорится в заявлении МИД Армении, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что президент Азербайджана "не только угрожает геноцидом населению Нагорного Карабаха, но и ставит под вопрос независимость и территориальную целостность Армении".

"Фактически президент Азербайджана бросает вызов всему цивилизованному обществу, угрожая силой оккупировать новые суверенные территории Армении. Более того, подчеркивается, что даже присутствие наблюдательной миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном не может остановить амбиции удовлетворения территориальных претензий Азербайджана к Армении", - заявили в МИД.

При этом в Ереване подчеркивают, что Армения непоколебима в избранном пути установления мира в регионе.

"К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство не видит решения проблем через признание территориальной целостности Республики Армения в границах, определенных Алма-Атинской декларацией. Во избежание такого развития событий все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными оценками", - отметили в МИД Армении.

В минувшее воскресенье президент Азербайджана заявил, что представители армянского меньшинства, проживающие в Карабахе, дважды отказались от диалога в Баку, третьего предложения уже не будет.

"Мой представитель поехал и провел с ними первую встречу, после чего мы пригласили их в Баку для диалога. Они отказались. После этого мы пригласили их в Баку во второй раз. От него они тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они сами придут с опущенными головами, либо теперь события будет развиваться по-другому", - сказал Алиев.

Он отметил, что представители Карабаха могут получить "амнистию" только в том случае, если добровольно сложат все свои псевдо-должности и обратятся для получения гражданства Азербайджана.

"И то мы посмотрим. Мое слово окончательное, это знают все, и в Азербайджане, и в мире, в том числе и в Армении. Мы делаем то, что говорим. Ни одного нашего слова, как говорится, в воздухе не повисло, и это слово не повиснет в воздухе. Если я говорю, что можно рассмотреть амнистию, они не должны упускать эту возможность. Они упустили много возможностей, и каждый раз, как говорится, нам приходилось бить их по голове, чтобы привести их в чувства", - сказал Алиев.