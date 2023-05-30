В Баку обвинили МИД Армении в искажении слов Алиева о территориальной целостности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Азербайджана отвергли заявление МИД Армении в ответ на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева 28 мая в Лачинском районе, считают безосновательной реакцию армянского внешнеполитического ведомства, а заявление - предвзятым.

"Сознательное искажение МИД Армении призывов президента Азербайджана о необходимости уважения территориальной целостности и суверенитета, недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана и решительном предотвращении шагов, способствующих поощрению сепаратизму в регионе, свидетельствует о том, что МИД Армении не извлекает уроков из истории", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД Азербайджана считают безосновательными утверждения со стороны Армении, которая "изгнала все азербайджанское население не только с оккупированных азербайджанских территорий, но и из Армении", что Азербайджан намерен провести "этническую чистку" армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

"Наоборот, Азербайджан намерен предпринять все необходимые шаги для реинтеграции местных армянских жителей", - подчеркнули в Баку.

В заявлении говорится, что "пресечение посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является суверенным правом Азербайджана, что соответствует нормам и принципам международного права".

В минувшее воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители армянского меньшинства, проживающие в Карабахе, дважды отказались от диалога в Баку, третьего предложения уже не будет.

"Мой представитель поехал и провел с ними первую встречу (1 марта 2023 года - ИФ), после чего мы пригласили их в Баку для диалога (по вопросам реинтеграции в азербайджанское общество - ИФ). Они отказались. После этого мы пригласили их в Баку во второй раз. От него они тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они сами придут с опущенными головами, либо теперь события будет развиваться по-другому", - сказал Алиев на встрече с жителями Лачинского района.

По его словам, представители Карабаха могут получить амнистию только в том случае, если добровольно сложат все свои псевдо-должности и обратятся для получения гражданства Азербайджана.

Накануне в МИД Армении сообщили, что "признание территориальной целостности Азербайджана не может трактоваться как право на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха".

"Республика Армения обращает внимание международного сообщества на то, что президент Азербайджана своим заявлением подготавливает почву для очередной агрессии против населения Нагорного Карабаха и лишения его права право жить свободно, безопасно и достойно на своей родине", - говорилось в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что президент Азербайджана "не только угрожает геноцидом населению Нагорного Карабаха, но и ставит под вопрос независимость и территориальную целостность Армении".