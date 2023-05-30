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Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем во вторник покинет МКС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с коммерческим экипажем на борту во вторник расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) после девятидневного пребывания там по программе компании Axiom Space, сообщает NASA.

Расстыковка планируется в 11:05 по времени Восточного побережья США (в 18:05 по Москве).

Через 12 часов спускаемый аппарат корабля должен будет осуществить приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

В состав экипажа, побывавшего на станции, шли командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот - предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии - Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави, стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.

Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению со SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Crew Dragon Falcon 9 NASA
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