Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыковался от МКС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с коммерческим экипажем во вторник после девятидневного пребывания по программе компании Axiom Space расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА.

Через 12 часов спускаемый аппарат корабля должен будет осуществить приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

В состав экипажа, побывавшего на станции, входят командир корабля, бывшая астронавт НАСА и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот - предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии - Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.