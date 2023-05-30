Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана в 337 км южнее острова Огасавара (Бонинские острова, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала службы, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 03:52 по Москве во вторник землетрясение оценивается как "очень сильное".
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8.