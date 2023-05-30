Что случилось этой ночью: вторник, 30 мая

Вучич призывает косовских сербов к мирным протестам, китайский пилотируемый корабль на орбите, землетрясение в Японии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Сербии призвал косовских сербов к мирным протестам. Он также обратился к мировому сообществу за вразумлением властей Косово.

- Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу. По его словам, насильственные действия "абсолютно неприемлемы".

- Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" стартовал с тремя тайконавтами к орбитальной станции Китая. Корабль вышел на орбиту.

- Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно зафиксировано в акватории Тихого океана в 337 км южнее японского острова Огасавара.

- Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы видеть страну участницей БРИКС. Он объяснил, что его страна "хотела бы оказывать содействие в создании нового мира, который сейчас нарождается".

- Десятки мигрантов задержаны на западе Москвы в ходе профилактического рейда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.