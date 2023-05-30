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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В список нежелательных лиц Литвы внесены 15 сотрудников правоохранительных органов РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Литва добавила в список нежелательных лиц 15 сотрудников российских правоохранительных органов, которые, как считают в Вильнюсе, несут ответственность за преследование оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Соответствующее сообщение распространил во вторник литовский МИД, сославшись на решение МВД.

Согласно закону, этим российским чиновникам запретили въезд в Литву до пяти лет.

Данным решением Литва ответила на письмо 40 депутатов Европарламента от 24 мая министрам иностранных дел Евросоюза. В том письме предлагается внести в списки нежелательных лиц причастных к преследованиям Кара-Мурзы, отмечает агентство BNS.

"В отношении преследователей Кара-Мурзы должны быть международные санкции, они должны быть внесены в списки нежелательных лиц", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, слова которого приводятся в сообщении МИД.

17 апреля Московский городской суд назначил 25 лет колонии строгого режима Кара-Мурзе по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ.

Литва РФ Владимир Кара-Мурза
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