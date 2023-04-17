Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Защита обжалует приговор

Владимир Кара-Мурза во время предварительных слушаний в Мосгорсуде Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 25 лет колонии строгого режима оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Кара-Мурзе также назначено ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев, говорится в приговоре коллегии под председательством судьи Сергея Подопригорова, оглашенном в понедельник.

Также суд назначил оппозиционеру штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запретил ему заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Защита Кара-Мурзы заявила, что намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

На оглашение приговора в суд пришли многочисленные журналисты, близкие Кара-Мурзы, а также представители иностранных посольств.

После оглашения приговора посольство США, чьи представители находились в Мосгорсуде, заявило о поддержке Кара-Мурзы и призвало российские власти к "его немедленному освобождению". В распространенном заявлении американского посольства выражено мнение, что вынесенный приговор не справедлив.

Процесс в отношении Кара-Мурзы начался в Мосгорсуде в марте нынешнего года и прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.