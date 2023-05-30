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ЕС удвоил макроэкономическую помощь Молдавии до 295 млн евро

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза на заседании во вторник в Брюсселе принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдавии – до 295 млн евро, сообщила "Интерфаксу" делегация ЕС в Кишиневе.

"Евросоюз удваивает объем финансовой помощи Молдавии до 295 млн евро. Таким образом, Совет ЕС увеличил сумму на 145 млн евро, а это значит, что для Молдавии будет доступно в общей сложности 295 млн евро", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в апреле 2022 года было принято законодательство, позволяющее ЕС оказать финансовую помощь республике в размере 150 млн евро. Из максимальной суммы в 295 млн евро ЕС предоставит до 220 млн евро в виде кредитов и до 75 млн евро в виде грантов.

"Учитывая, что в платежном балансе Молдавии на 2023 год все еще сохраняется значительный остаточный дефицит внешнего финансирования в дополнение к ресурсам, предоставленным МВФ и другими многосторонними институтами, Совет счел необходимым увеличить макрофинансовую помощь Союза Молдавии", - говорится в сообщении Совета ЕС.

"Это увеличение в нынешних исключительных обстоятельствах считается адекватным ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", - отмечается в нем.

Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ Молдавии, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового механизма МВФ.

"Молдавия по-прежнему может рассчитывать на ЕС. Мы продолжим оказывать финансовую поддержку Молдавии. Учитывая нынешние обстоятельства, уместно удвоить средства, которые мы предоставляем стране", - сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.

Решение совета ЕС вступит в силу на третий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза.

ЕС Евросоюз Молдавия
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