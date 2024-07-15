Молдавия привлечет кредит Всемирного Банка на $40 млн для борьбы со стихийными бедствиями

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии одобрил привлечение пятилетнего кредита Всемирного банка на $40 млн для реализации проекта управления рисками стихийных бедствий и поддержки устойчивости, сообщила пресс-служба парламента.

"Молдавия получит финансовую поддержку Всемирного банка, чтобы подготовить государство к оперативному и эффективному реагированию в случае стихийных бедствий или последствий, вызванных резкими изменениями погоды. (...) $29 млн будут инвестированы в укрепление институтов реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, $6 млн предназначены для улучшения гидрометеорологического обслуживания, а $3 млн предназначены для снижения рисков критически важной инфраструктуры и повышения финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.

В соответствии с процедурой, после проведения в будущем переговоров с ВБ и подписания соглашения парламент должен будет ратифицировать его.

В середине июня ВБ уже выделил правительству Молдавии $40 млн в рамках широкого пакета помощи на оказание помощи беженцам с Украины и поддержку страны в ходе экономической интеграции с Евросоюзом.

"Экономика и государственные финансы Молдавии находятся под нагрузкой из-за энергетического кризиса и кризиса беженцев, что приводит к снижению доходов домохозяйств и высоким рискам, которые препятствуют частным расходам и инвестиционному доверию", - отмечалось тогда в сообщении ВБ.

Общая сумма кредитов ВБ правительству Молдавии для поддержки принимающих беженцев сообществ уже превысила $400 млн.

Молдавия стала членом Всемирного банка в 1992 году. С тех пор стране выделено более $2,1 млрд для реализации 70 проектов. В настоящее время портфель банка включает 14 активных проектов на $849 млн. Области поддержки включают реформу регулирования и развитие бизнеса, модернизацию государственных услуг, налоговое администрирование, регистрацию земли, образование, дороги, здравоохранение и социальный сектор, включая чрезвычайное реагирование на COVID-19, сельское хозяйство, водоснабжение, санитарию и энергетику.