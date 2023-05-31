Жителей Сеула призвали эвакуироваться после запуска КНДР "космической ракеты-носителя"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти призвали жителей столицы Южной Кореи к возможной эвакуации, жителей японской префектуры Окинава просят немедленно найти укрытие после запуска КНДР ракеты-носителя, сообщают местные СМИ.

Власти Сеула разослали в среду своим жителям предупреждение о необходимости подготовиться к возможной эвакуации после того, как южнокорейские военные сообщили о запущенной Пхеньяном космической ракеты-носителя.

В свою очередь, правительство Японии предупредило, что северокорейская ракета может пролететь над префектурой Окинава на юге страны.

Власти призывают жителей немедленно найти укрытие. Включилась система мгновенного оповещения J-ALERT.

Власти Японии продолжают анализировать поступающую информацию о вероятном пуске. В минобороны предполагают, что, вероятно, была запущена баллистическая ракета.

Со стороны префектуры Окинава на 06:50 (00:50 мск) данных об ущербе не поступало.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил о запуске того, что Север называет "космической ракетой-носителем".

Северная Корея уведомила Японию и Международную морскую организацию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.