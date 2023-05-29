Северная Корея предупредила о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пхеньян уведомил Международную морскую организацию (IMO) о планах запустить свой спутник в ближайшие две недели, передает телекомпания NHK.

По данным источника телекомпании в правительстве Японии, со стороны КНДР в IMO поступило сообщение о планах запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Как отмечает телеканал, в правительстве Японии призывают Пхеньян проявлять сдержанность, а также намерены усилить бдительность и наблюдение.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что возможный запуск нарушит серию резолюций Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что в середине мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу временного комитета по подготовке к запуску первого в стране военного разведывательного спутника.

"(...) Ким Чен Ын подробно ознакомился с работой временного подготовительного комитета (...), осмотрел военный спутник-разведчик № 1, который находится в полной готовности после прохождения заключительной проверки генеральной сборки и испытаний в космической среде", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, "успешный запуск военного спутника-разведчика - актуальное требование в сложившейся ситуации с безопасностью государства".

В декабре прошлого года Пхеньян заявил, что провел "заключительный этап" испытаний "военного разведывательного спутника".