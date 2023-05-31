МАГАТЭ направит дополнительных специалистов на ЗАЭС
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о намерении усилить присутствие инспекторов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Мы собираемся усилить присутствие агентства, нашу постоянную миссию, расположенную в ЗАЭС ", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.
"Мы также будем рассматривать важные элементы, включая принципы, связанные с необходимостью избегать атаки с территории станции или в отношении АЭС", - отметил Гросси.