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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

МАГАТЭ направит дополнительных специалистов на ЗАЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о намерении усилить присутствие инспекторов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Мы собираемся усилить присутствие агентства, нашу постоянную миссию, расположенную в ЗАЭС ", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

"Мы также будем рассматривать важные элементы, включая принципы, связанные с необходимостью избегать атаки с территории станции или в отношении АЭС", - отметил Гросси.

ООН МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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