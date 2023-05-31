Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Что случилось этой ночью: среда, 31 мая

Запуск северокорейской ракеты-носителя, в Думу внесен законопроект о запрете смены пола, МАГАТЭ усилит присутствие на ЗАЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР запустила ракету-носитель с военным спутником-шпионом. Из-за запуска власти Южной Кореи призвали эвакуироваться жителей Сеула, была объявлена тревога на японской Окинаве. В Пхеньяне сообщили, что ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе. Южнокорейские военные обнаружили ее обломки в 200 км к западу от острова Очхон.

- Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге. Он может быть вынесен на обсуждение и голосование уже в среду. Для его принятия в нижней палате американского Конгресса, состоящей из 435 членов, необходимо не менее 218 голосов. По данным источников телеканала CNN, документ поддержат около 150 республиканцев. Оставшиеся голоса обеспечат демократы, пишет Axios.

- В Госдуму внесен законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врожденных аномалий. Согласно документу, запрещаются соответствующие медицинские вмешательства без одобрения врачебной комиссии, исключается государственная регистрация смены пола без операций.

- Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР.

- ООН после атаки беспилотников на Москву выступила против любых ударов по гражданским объектам. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не поддерживают атаки "внутри российской территории".

- Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС "хрупкой и трудной". Глава МАГАТЭ намерен усилить присутствие инспекторов агентства на станции.

- Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике после девятидневного пребывания на МКС по программе Axiom.

- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение в контрабанде 1370 кг кокаина футболисту "Спартака" Квинси Промесу. Также продолжается расследование в отношении спортсмена по делу о покушении на убийство двоюродного брата. Промес находится в России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге

Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге

Запуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателе

КНДР запустила "космическую ракету-носитель"

КНДР запустила "космическую ракету-носитель"

Жителей Сеула призвали эвакуироваться после запуска КНДР "космической ракеты-носителя"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Что произошло за день: вторник, 30 мая

Власти США после атаки БПЛА на Москву заявили, что не поддерживают нападения "внутри России"

Эксперты призвали защитить человечество от угрозы вымирания из-за искусственного интеллекта

Эксперты призвали защитить человечество от угрозы вымирания из-за искусственного интеллекта

В правительстве Грузии заверили, что санкционные товары через страну в РФ не ввозят

В правительстве Грузии заверили, что санкционные товары через страну в РФ не ввозят
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });