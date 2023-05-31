Что случилось этой ночью: среда, 31 мая

Запуск северокорейской ракеты-носителя, в Думу внесен законопроект о запрете смены пола, МАГАТЭ усилит присутствие на ЗАЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР запустила ракету-носитель с военным спутником-шпионом. Из-за запуска власти Южной Кореи призвали эвакуироваться жителей Сеула, была объявлена тревога на японской Окинаве. В Пхеньяне сообщили, что ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе. Южнокорейские военные обнаружили ее обломки в 200 км к западу от острова Очхон.

- Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге. Он может быть вынесен на обсуждение и голосование уже в среду. Для его принятия в нижней палате американского Конгресса, состоящей из 435 членов, необходимо не менее 218 голосов. По данным источников телеканала CNN, документ поддержат около 150 республиканцев. Оставшиеся голоса обеспечат демократы, пишет Axios.

- В Госдуму внесен законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врожденных аномалий. Согласно документу, запрещаются соответствующие медицинские вмешательства без одобрения врачебной комиссии, исключается государственная регистрация смены пола без операций.

- Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР.

- ООН после атаки беспилотников на Москву выступила против любых ударов по гражданским объектам. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не поддерживают атаки "внутри российской территории".

- Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС "хрупкой и трудной". Глава МАГАТЭ намерен усилить присутствие инспекторов агентства на станции.

- Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике после девятидневного пребывания на МКС по программе Axiom.

- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение в контрабанде 1370 кг кокаина футболисту "Спартака" Квинси Промесу. Также продолжается расследование в отношении спортсмена по делу о покушении на убийство двоюродного брата. Промес находится в России.