Блинкен заявил, что Швеция уже готова вступить в НАТО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил об уверенности Вашингтона в том, что Швеция по всем параметрам готова вступить в НАТО.

"Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свое твердое убеждение в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - говорится в распространенном сообщении госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен также поблагодарил Чавушоглу за продолжительные усилия турецкого правительства по обеспечению продления черноморской зерновой инициативы.

Турция и Венгрия - единственные страны, еще не ратифицировавшие вступление Швеции в НАТО.