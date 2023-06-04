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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Столтенберг снова призвал Турцию ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО и потому Анкаре следует снять возражения против такого расширения альянса, заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Швеция выполнила все свои обязательства", - заявил он после переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Слова Столтенберга приводят европейские СМИ.

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Генсек заявил, что хотел бы увидеть завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, он сообщил о создании "постоянного механизма" НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Основные претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против таких группировок и их членов.

Помимо Турции не ратифицировала вступление Швеции в НАТО только Венгрия.

НАТО Йенс Столтенберг Турция Реджеп Тайип Эрдоган Швеция
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