Запуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателе
Повторный запуск будет произведен Пхеньяном в ближайшее время
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе, сообщает ЦТАК.
По данным официального агентства КНДР, после отделения первой ступени ракета, несущая спутник-шпион, упала в море из-за неисправности двигателя.
Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование "серьезных" дефектов.
Согласно ЦТАК, Пхеньян планирует провести второй запуск спутника в ближайшее время.