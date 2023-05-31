Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В ЕС осудили попытку КНДР запустить военный спутник-шпион

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В ЕС считают, что продолжающееся использование КНДР баллистических военных технологий несет угрозу миру, и осуждают попытку запуска военного спутника, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС решительно осуждает запуск 31 мая, осуществленный Корейской Народно-Демократической Республикой с использованием баллистических военных технологий", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в среду в Брюсселе.

В миреЗапуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателеЧитать подробнее

В документе отмечается, что "продолжающееся и полное игнорирование КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН угрожает международному и региональному миру и безопасности".

В Евросоюзе подчеркивают крайнюю важность того, чтобы все члены ООН, особенно члены Совета Безопасности, "высказались и продемонстрировали, что никогда не согласятся с такими действиями".

В ЕС призвали КНДР "прекратить все действия, вызывающие напряженность, и вместо этого выбрать путь диалога".

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.

Согласно ЦТАК, Пхеньян планирует провести второй запуск спутника в ближайшее время.

ЕС КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Берлин сообщил РФ о необходимости закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Берлин сообщил РФ о необходимости закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич

Сербы вновь собираются с протестами на севере Косово

Сербы вновь собираются с протестами на севере Косово

Что случилось этой ночью: среда, 31 мая

Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге

Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге

Запуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателе

КНДР запустила "космическую ракету-носитель"

КНДР запустила "космическую ракету-носитель"

Жителей Сеула призвали эвакуироваться после запуска КНДР "космической ракеты-носителя"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });