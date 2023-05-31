В ЕС осудили попытку КНДР запустить военный спутник-шпион

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В ЕС считают, что продолжающееся использование КНДР баллистических военных технологий несет угрозу миру, и осуждают попытку запуска военного спутника, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС решительно осуждает запуск 31 мая, осуществленный Корейской Народно-Демократической Республикой с использованием баллистических военных технологий", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в среду в Брюсселе.

В документе отмечается, что "продолжающееся и полное игнорирование КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН угрожает международному и региональному миру и безопасности".

В Евросоюзе подчеркивают крайнюю важность того, чтобы все члены ООН, особенно члены Совета Безопасности, "высказались и продемонстрировали, что никогда не согласятся с такими действиями".

В ЕС призвали КНДР "прекратить все действия, вызывающие напряженность, и вместо этого выбрать путь диалога".

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.

Согласно ЦТАК, Пхеньян планирует провести второй запуск спутника в ближайшее время.