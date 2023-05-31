Комитет палаты представителей США одобрил голосование по законопроекту о госдолге

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение на голосование законопроекта по лимиту госдолга в нижней палате конгресса.

Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против". При этом два республиканца присоединились к демократам, не поддержавшим законопроект.

Таким образом законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду.

Для его принятия в палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов.

По данным источников телеканала CNN, республиканцы считают, что законопроект получит поддержку как минимум 150 голосов Республиканской партии в палате представителей.

Как сообщили порталу Axios два осведомленных источника, за законопроект проголосует достаточное количество демократов, чтобы он был принят.

Ожидается, что значительное большинство из 98 членов "Новых демократов" поддержат его, отметил один из собеседников портала.

После принятия в нижней палате конгресса законопроект поступит на рассмотрение в сенат.

Здесь лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.

Шумер назвал законопроект "разумным компромиссом". Макконнелл сказал, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти "заслуживает нашей благодарности".

Ранее сообщалось, что после длительных переговоров между президентом США Джо Байденом и Маккарти было достигнуто соглашение по лимиту государственного долга.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.