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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

ЕС утроит объем макрофинансовой помощи Молдавии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ЕС увеличит размер макрофинансовой помощи Молдавии почти в три раза – до 1,6 млрд евро с 600 млн евро. Обэтом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишиневе в среду.

План макрофинансовой помощи Молдавии, одобренный ЕС в 2021 году, предусматривал выделение Кишиневу 600 млн евро в течение трех лет.

Кроме того, ЕС с 2024 года отменит роуминг внутри Евросоюза для абонентов мобильной связи из Молдавии. Пока что безроуминговый режим действует только между Молдавией и Румынией.

Глава Еврокомиссии также пообещала дополнительно выделить Кишиневу 50 млн евро на восстановление железнодорожной инфраструктуры и 100 млн евро – на проекты по энергоэффективности для помощи социально уязвимым группам населения и подготовки к следующей зиме.

В Молдавии 1 июня пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого Молдавию посетят лидеры европейских стран.

ЕС Молдавия
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