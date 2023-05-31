Евросоюз выделит на усиление нацбезопасности Молдавии 87 млн евро

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил в Кишиневе о выделении Молдавии нелетальной военной помощи на 87 млн евро.

"Европейский фонд мира предоставит нелетальную помощь в размере 87 млн евро для усиления национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе", - сказал Боррель на церемонии открытия в молдавской столице гражданской миссии партнерства ЕС EUPM Moldova, направленной на "укрепление устойчивости" Молдавии.

Глава дипломатии ЕС отметил, что речь идет не о летальном оружии, что молдавская армия нуждается в логистике и в организации. "Ей нужно много вещей, которые не являются оружием, и это будет обеспечено данной поддержкой в размере 87 млн евро", - объяснил Боррель.

Совет ЕС объявил 24 апреля об учреждении в Молдавии гражданской миссии Евросоюза "для укрепления устойчивости сектора безопасности".

В коммюнике совета сообщалось, что миссия создается в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза. "Целью этой гражданской миссии является повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность, а также противодействия манипулированию и вмешательству иностранной информации", - говорилось в документе.

Европейский совет признал 24 июня 2022 года европейскую перспективу Молдавии. В своих заключениях от 15 декабря 2022 года Евросовет подтвердил, что ЕС будет продолжать оказывать Молдавии всю необходимую поддержку. В январе 2023 года молдавское правительство предложило ЕС разместить в стране гражданскую миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.