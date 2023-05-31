Число авиаперелетов КНР-США составляет менее 6% от допандемийного уровня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С учетом отмены ковид-ограничений возобновлено менее 6% авиарейсов между США и материковым Китаем, которые существовали в 2019 году, сообщается в отчете Nomura, основанном на данных Variflight.

Напротив, число авиамаршрутов, связывающих материковую часть КНР с Саудовской Аравией и Италией, практически вернулось к уровню до начала пандемии COVID-19, а частота рейсов в/из Египта даже увеличилась.

"Мы считаем, что в возрождении выездного туризма в Китае геополитические факторы определенно играют роль", - говорится в исследовании.

В прошлые выходные рейс Air China между Пекином и Нью-Йорком стал первым прямым перелетом для китайского авиаперевозчика за несколько месяцев. Это был один из четырех новых еженедельных рейсов китайских авиакомпаний между двумя странами, одобренных Министерством транспорта США в мае.

Между тем некоторые американские авиакомпании решили не возобновлять перелеты по ряду маршрутов между США и КНР. Это связано с тем, что ограничения на полеты над российским воздушным пространством дают китайским перевозчикам преимущество, а для трех основных авиакомпаний США (Delta Air Lines, United Airlines Holdings и American Airlines Group) представляют собой дополнительные расходы в размере $2 млрд в год.

В марте Delta объявила о возобновлении прямых рейсов - из Шанхая в Сиэтл и Детройт.

В целом международные рейсы в/из материкового Китая остаются ниже 40% от уровня 2019 года, говорится в отчете Nomura. Аналитики ожидают, что к концу этого года данный показатель вырастет до 70% на фоне восстановления спроса на перелеты в период летних отпусков.