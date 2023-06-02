Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

США пока не видят у Китая интереса к диалогу по стратегической стабильности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США готовы к диалогу с Китаем на тему стратегической стабильности и снижения риска применения ядерного оружия, однако пока не видят заинтересованности в этом Пекина, заявил в американской Ассоциации по контролю над вооружениями советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В данном случае важно просто начать эти контакты", - сказал он.

"При этом, пока что мы не видели признаков желания Китая к обсуждению этой темы", - добавил Салливан.

Он заверил, что США в случае с Пекином "не будут умолять начать диалог", но при этом готовы к нему, если Китай обратится с соответствующим запросом.

В этом же выступлении он заявил о готовности США к диалогу и с Россией о новой системе контроля над ядерным оружием.

Джейк Салливан Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Гладков сообщил об обстреле трех районов Белгородской области

Глава Минэнерго Казахстана посоветовал не надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ

Глава Минэнерго Казахстана посоветовал не надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции

Финляндия планирует продлить ограничения на въезд для российских туристов

АР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружием

АР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружием

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом

В Баку сочли, что Макрон исказил позицию сторон на встрече по отношениям Армении и Азербайджана

В Баку сочли, что Макрон исказил позицию сторон на встрече по отношениям Армении и Азербайджана

Тропический шторм "Мавар" принес дожди и оползни в Японию

Тропический шторм "Мавар" принес дожди и оползни в Японию

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июня

Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });