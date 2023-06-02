США пока не видят у Китая интереса к диалогу по стратегической стабильности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США готовы к диалогу с Китаем на тему стратегической стабильности и снижения риска применения ядерного оружия, однако пока не видят заинтересованности в этом Пекина, заявил в американской Ассоциации по контролю над вооружениями советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В данном случае важно просто начать эти контакты", - сказал он.

"При этом, пока что мы не видели признаков желания Китая к обсуждению этой темы", - добавил Салливан.

Он заверил, что США в случае с Пекином "не будут умолять начать диалог", но при этом готовы к нему, если Китай обратится с соответствующим запросом.

В этом же выступлении он заявил о готовности США к диалогу и с Россией о новой системе контроля над ядерным оружием.