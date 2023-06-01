Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Работа больницы в американском штате Айдахо была нарушена в результате кибератаки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Больница в Айдахо больше суток перенаправляет скорые в другие учреждения из-за кибератаки, передает телеканал CNN.

"Кибератака произошла в понедельник и вынудила медсестер и врачей в общественной больнице Idaho Falls на 88 коек на востоке штата использовать ручку и бумагу вместо компьютеров для ведения карт пациентов", - сообщил телеканалу представитель больницы Брайан Зил.

По его словам, больница продолжает обслуживать пациентов, сотрудники учреждения работают изо всех сил для полного восстановления компьютерных систем.

С аналогичной кибератакой, повредившей компьютерные системы, столкнулась еще одна больница в Айдахо - Mountain View.

Телеканал отмечает, что во время пандемии COVID-19 кибератаки часто затрудняли работу американских больниц, которые плохо оборудованы для борьбы с ними.

В 2021 году США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае 2021 американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Айдахо США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины

Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня

Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня

Боррель пообещал новые санкции противникам стабильности в Молдавии

Боррель пообещал новые санкции противникам стабильности в Молдавии

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе
Дипломатическое противостояние

Москва осудила решение ФРГ закрыть 4 генконсульства РФ и призвала Берлин остановиться

Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин

Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин

Берлин сообщил РФ о необходимости закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Берлин сообщил РФ о необходимости закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });