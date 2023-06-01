Работа больницы в американском штате Айдахо была нарушена в результате кибератаки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Больница в Айдахо больше суток перенаправляет скорые в другие учреждения из-за кибератаки, передает телеканал CNN.

"Кибератака произошла в понедельник и вынудила медсестер и врачей в общественной больнице Idaho Falls на 88 коек на востоке штата использовать ручку и бумагу вместо компьютеров для ведения карт пациентов", - сообщил телеканалу представитель больницы Брайан Зил.

По его словам, больница продолжает обслуживать пациентов, сотрудники учреждения работают изо всех сил для полного восстановления компьютерных систем.

С аналогичной кибератакой, повредившей компьютерные системы, столкнулась еще одна больница в Айдахо - Mountain View.

Телеканал отмечает, что во время пандемии COVID-19 кибератаки часто затрудняли работу американских больниц, которые плохо оборудованы для борьбы с ними.

В 2021 году США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае 2021 американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.