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Байден продлил режим чрезвычайного положения в США из-за угроз в киберпространстве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил на год чрезвычайное положение в стране, объявленное 1 апреля 2015 года, в связи с кибератаками на США.

"Эти значительные вредоносные действия с использованием киберпространства продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в уведомлении, распространенном Белым домом.

"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 1 апреля 2015 года, должно действовать и после 1 апреля 2023 года. Поэтому (...) я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное указом президента 13694", - пояснил Байден, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано Конгрессу.

Джо Байден США
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