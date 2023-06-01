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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США обостряют кризис на Украине поставками оружия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о том, как бы он мог прокомментировать объявленную США 31 мая военную помощь Украине, заявил, что американская администрация поставками продукции военного назначения упорно подпитывает эскалацию кризиса.

"Фиксируем упорство администрации в эскалации украинского кризиса. Местные власти вновь с гордостью говорят о предоставлении финпомощи и очередной партии продукции военного назначения... (...) И это - сразу после череды террористических актов (...) в Москве и Московской области", - сказал Антонов, комментарий которого опубликован в телеграм-канале посольства РФ в США.

Антонов отметил, что "Вашингтон показательно демонстрирует безразличие" к "вылазкам ВСУ".

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и для системы ПВО. Также стало известно, что Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины на сумму $118,4 млн.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд. В мае американские СМИ отмечали: проведенная Госдепартаментом США проверка выявила, что Пентагон недопоставил Украине военной помощи на $3 млрд.

Анатолий Антонов США Украина Россия
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