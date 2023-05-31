В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В рамках этого пакета мы снабдим Украину дополнительными боеприпасами для Patriot (...) а также дадим больше систем ПВО Avenger и Stinger, и конечно, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковых вооружений", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружения для которого берут из американских арсеналов.

В Пентагоне уточнили, что стоимость очередной партии вооружений и боеприпасов, направляемых Украине, составляет $300 млн.

Также в пакет помощи вошли ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 105 мм, барражирующие боеприпасы, неуправляемые ракеты класса "воздух-воздух" Zuni, боеприпасы для БПЛА, ручные противотанковые гранатометы AT4. Кроме того, США намерены поставить Киеву более 30 млн патронов, оборудование для разминирования местности, подрывные средства, приборы ночного видения, электрогенераторы и прочее полевое оборудование.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд. В мае американские СМИ отмечали: проведенная Госдепом США проверка выявила, что Пентагон недопоставил Украине военной помощи на $3 млрд.