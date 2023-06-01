Власти Закарпатья запретили Украинскую православную церковь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты областного совета Закарпатской области запретили Украинскую православную церковь, сообщается на странице облсовета в соцсети.

Отмечается, что этим решением власти укрепили национальную безопасность "в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области".

К запрету в решении депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на обнаружение фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Ранее в Закарпатье ни одна из 623 общин УПЦ не перешла в Православную церковь Украины.