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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В УПЦ опровергли передачу корпусов Киево-Печерской лавры Минкультуры

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви дезавуировали сообщения министерства культуры о якобы произошедшей передаче корпусов Киево-Печерской лавры в ведение государства.

"Указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности", - заявил во вторник информационно-просветительский отдел УПЦ, имея в виду корпуса, которые проверила в этот день комиссия министерства культуры.

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В УПЦ отметили, что договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником "Киево-Печерская лавра" о пользовании религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом Киева.

"Пока не было принято ни одного решения по делу, Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения", - сказано в сообщении УПЦ.

УПЦ Киево-Печерская лавра
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