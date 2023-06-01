США ввели санкции в отношении четырех компаний в связи с конфликтом в Судане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США в четверг впервые объявили о санкциях против структур, связанных с участниками конфликта в Судане – суданскими вооруженными силами и военизированным формированием Силы быстрого реагирования (СБР).

Всего под санкции попали четыре компании. Согласно пресс-релизу Минфина США, в частности, речь идет о двух структурах, имеющих отношение к СБР. Одна из них – компания Al Junaid Multi Activities Co Ltd, которую контролирует командующий СБР Мухаммад Хамдан Дагалои и его брат и которая действует в ряде секторов суданской экономики, включая золотодобывающую промышленность. Вторая компания – Tradive General Trading L.L.C. – базируется в ОАЭ, и она закупала транспорт для СБР.

Кроме того, в санкционные списки включили две структуры, связанные с суданскими военными. Это крупнейшее суданское оборонное предприятие Defense Industries System, производящее широкий набор огнестрельного оружия, военного транспорта и амуниции, и оружейная фирма Sudan Master Technology.

В ведомстве напомнили, что все имущество этих структур, находящееся в юрисдикции США и американских граждан, необходимо заблокировать и отчитаться перед Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC). Любые структуры, которыми более чем на 50% владеют эти подсанкционные организации, также блокируют. Все транзакции, проводимые в их интересах на территории США или американцами, запрещены без особого разрешения OFAC.

Между тем, по данным Associated Press, госдеп объявил об ограничениях на выдачу виз представителям суданских военных и СБР, а также деятелям режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан осудил неспособность сторон конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.

Однако в среду армия и СБР вновь обвинили друг друга в нападениях в Хартуме и в центральной части страны и в несоблюдении перемирия. Затем ВС Судана объявили о приостановке переговоров с СБР в Джидде.