Саудовская Аравия и США осудили возобновление боев в Судане

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и США, которые посредничают между сторонами конфликта в Судане, выступили с осуждением боевых действий в этой африканской стране, которые возобновились сразу после окончания режима прекращения огня.

"После завершения скоротечного перемирия мы (...) глубоко разочарованы незамедлительным возобновлением актов грубого насилия, которые мы осуждаем", - цитирует Al Arabiya заявление Эр-Рияда и Вашингтона.

В то же время, по мнению Саудовской Аравии и США, вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) за 24-часовое перемирие показали способность держать под контролем свои отряды, благодаря чему удалось снизить уровень насилия в стране, обеспечить доставку гуманитарной помощи и реализовать ряд мер по выстраиванию доверия между сторонами.

Эр-Рияд и Вашингтон напомнили о готовности помочь с возобновлением ранее прерванных мирных переговоров между суданскими военными и СБР. Однако, отметили посредники, суданские ВС и СБР должны демонстрировать стремление защищать мирное население Судана.

Кроме того, Саудовская Аравия и США заявили о продолжении работы с региональными и международными силами с целью остановить боевые действия в Судане и минимизировать влияние кризиса на регион.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился накануне.