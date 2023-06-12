Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Саудовская Аравия и США осудили возобновление боев в Судане

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и США, которые посредничают между сторонами конфликта в Судане, выступили с осуждением боевых действий в этой африканской стране, которые возобновились сразу после окончания режима прекращения огня.

"После завершения скоротечного перемирия мы (...) глубоко разочарованы незамедлительным возобновлением актов грубого насилия, которые мы осуждаем", - цитирует Al Arabiya заявление Эр-Рияда и Вашингтона.

В миреРуководство Судана объявило представителя ООН в стране "персона нон грата"Читать подробнее

В то же время, по мнению Саудовской Аравии и США, вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) за 24-часовое перемирие показали способность держать под контролем свои отряды, благодаря чему удалось снизить уровень насилия в стране, обеспечить доставку гуманитарной помощи и реализовать ряд мер по выстраиванию доверия между сторонами.

Эр-Рияд и Вашингтон напомнили о готовности помочь с возобновлением ранее прерванных мирных переговоров между суданскими военными и СБР. Однако, отметили посредники, суданские ВС и СБР должны демонстрировать стремление защищать мирное население Судана.

Кроме того, Саудовская Аравия и США заявили о продолжении работы с региональными и международными силами с целью остановить боевые действия в Судане и минимизировать влияние кризиса на регион.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился накануне.

Судан Саудовская Аравия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Белоруссии признало экстремистским информпроект экс-сотрудников TUT.BY "Зеркало"

МВД Белоруссии признало экстремистским информпроект экс-сотрудников TUT.BY "Зеркало"

Мировые политики и футбольные тренеры скорбят о кончине Берлускони

Умершие знаменитости

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июня

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

Гендиректор МАГАТЭ кроме ЗАЭС посетит на будущей неделе Киев

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июня

Правительство Канады распорядилось наложить арест на российский грузовой самолет Ан-124

Правительство Канады распорядилось наложить арест на российский грузовой самолет Ан-124
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });