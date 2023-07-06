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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Exxon ждет негативного эффекта низких цен на газ для прибыли во II квартале

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во втором квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1,8-2,2 млрд.

Квартальная отчетность будет опубликована в конце июля или начале августа, точная дата пока не известна.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют, что скорректированная квартальная прибыль Exxon в апреле-июне составит $2,28 на акцию при выручке в $91,1 млрд. Во втором квартале прошлого года компания получила скорректированную прибыль в размере $4,14 на акцию и выручку в размере $115,7 млрд.

С начала 2023 года рыночная стоимость Exxon опустилась на 3,1%, до $434,5 млрд.

ExxonMobil Exxon США
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