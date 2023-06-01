Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Пентагон закупит для Украины терминалы спутниковой связи Starlink

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минобороны США договорилось с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink и об обеспечении их работы.

"Спутниковая связь является важнейшим элементом коммуникационных сетей Украины, и министерство заключает контракт на обеспечение этих услуг системой Starlink", - цитирует Bloomberg выдержки из заявления ведомства.

Однако в Пентагоне подчеркнули, что в связи с соображениями безопасности и чрезвычайной важности терминалов Starlink министерство не будет раскрывать более подробную информацию о сделке.

Bloomberg напоминает, что между Пентагоном и Маском сложились непростые отношения: так, в прошлом октябре, согласно некоторым данным, Маск заявлял, что SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя. Однако затем предприниматель изменил позицию.

26 февраля 2022 года Маск объявил, что сервисы Starlink стали доступны на Украине. Военные США высоко оценивают роль Starlink в обеспечении связи для вооруженных сил Украины и гражданского населения, отмечает агентство.

США Пентагон SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Европарламент призвал усилить защиту от иностранного вмешательства в выборы 2024 года

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

Зеленский заявил, что Украина ждет приглашения в НАТО и ЕС в этом году

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });