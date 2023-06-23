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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету с интернет-спутниками Starlink

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:35 по времени Восточного побережья США (в 18:35 по Москве). Через час после старта ракета должна вывести спутники на орбиту.

Накануне ракета компании SpaceX, стартовавшая из Калифорнии, вывела на орбиту 47 спутников Starlink.

Это 91-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 22-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в девятый раз, должна будет примерно через девять минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 637 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 54 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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