Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель проведут очередную встречу в Брюсселе в июле, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в ходе пятисторонней встречи Пашиняна, Алиева, Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Кишиневе в четверг были обсуждены вопросы разблокирования транспортных и экономических инфраструктур, делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и обеспечения приграничной безопасности, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также речь шла о необходимости решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, о пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблемах.