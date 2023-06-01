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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель проведут очередную встречу в Брюсселе в июле, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в ходе пятисторонней встречи Пашиняна, Алиева, Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Кишиневе в четверг были обсуждены вопросы разблокирования транспортных и экономических инфраструктур, делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и обеспечения приграничной безопасности, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также речь шла о необходимости решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, о пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблемах.

Ильхам Алиев Никол Пашинян Шарль Мишель
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