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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В Баку сочли, что Макрон исказил позицию сторон на встрече по отношениям Армении и Азербайджана

В Баку сочли, что Макрон исказил позицию сторон на встрече по отношениям Армении и Азербайджана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Баку считают, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам пятисторонней встречи 1 июня в Кишиневе по нормализации армяно-азербайджанских отношений не вносит положительного вклада в мирный процесс.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем заявлении в пятницу отметил, что пресс-релиз по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Кишиневе с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца, по традиции был предоставлен Мишелем, как организатором брюссельского формата.

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"Позднее сделанное в одностороннем порядке президентом Франции заявление о встрече не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай таких действий Франции, и это не вносит положительного вклада в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, мир и стабильность в регионе", - подчеркнул Гаджизаде.

В заявлении Макрона, опубликованном на сайте Елисейского дворца, отмечалось, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все свои обязательства, в частности, обязательство по скорейшему освобождению военнопленных. Они также подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Карабахе.

Макрон подчеркнул важность отказа от какой-либо враждебной риторики и продолжения усилий по восстановлению мира на благо всего населения региона.

Азербайджан Армения Франция Эммануэль Макрон
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