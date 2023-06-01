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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

ООН заявила об ограничении Россией регистрации судов в Южном из-за ситуации с аммиаком

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия довела до сведения Совместного координационного центра (СКЦ) об ограничениях по регистрации судов, следующих в украинский порт Южный, пока не возобновится экспорт российского аммиака. Об этом сообщил в четверг представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Российская Федерация уведомила СКЦ об ограничении регистраций судов в порту Южный из-за отсутствия российского экспорта аммиака", - сказал Дюжаррик.

С 22 мая количество регистраций сократилось с трех до двух, отметил Дюжаррик.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что решение проблемы экспорта аммиака является частью имеющихся в рамках черноморской инициативы договоренностей, оснований для выдвижения дополнительных условий для запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса" нет.

Он подчеркнул, что в Киеве продолжают попытки обставить вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, "пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды".

Кроме того, в Секретариате ООН, зная о российской позиции, "продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов", отметил замминистра.

ООН РФ Украина Южный
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